Вчені виявили різницю тривалості життя у багатих і бідних людей

У замітці журналу Science опубліковано дослідження групи вчених на чолі з професором Снайдером-Маклером з університету Дьюка в місті Дарем (штат Північна Кароліна). Фахівці змогли визначити різницю в тривалості життя у багатих і бідних людей, причому допомогли їм в цьому макаки, ​​у яких існує складна ієрархічна система. Займаючи високе положення в зграї, особини, як виявилося, менше схильні до інфекцій і захворювань.

Американські вчені точно встановили взаємозв'язок між становищем особи в зграї макак і фортецею їх імунної системи, що захищає від хвороб. Тепер вчені впевнені, що за аналогічним принципом вибудовується життя і у сучасних людей. З тексту статті: «Загальне неблагополуччя і спровоковані ним негаразди повністю отруюють організм, сприяючи розвитку різних недуг, які, в свою чергу, ще більшою мірою погіршують становище, утворюючи замкнуте коло. Вибратися з якого вдається лише небагатьом».

Сам професор Снайдер-Маклер впевнений в закономірності кореляції соціального статусу і здоров'я члена зграї або групи, або суспільства.