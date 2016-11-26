Вчені розробили установку, яка дозволить людям здійснити колонізацію Марса

Технологи з Національної лабораторії штату Айдахо в США завершили розробку компактного і енергоємного ядерного реактора, який знадобиться людям для майбутньої колонізації Червоної планети.

Для установки свого типу новий реактор має досить скромні розміри. Приблизно як звичайне піаніно. Потужність розробки в 333 кіловата дозволить постачати базу на Марсі необхідною енергією протягом 15 років.

Інженери також допустили будівництво баз на Марсі та Місяці за допомогою технології 3D друку. Установку доставлять на іншу планету або супутник Землі, де для 3D друку задіють місцеві ресурси. Новий реактор поміститься на невеликій марсіанської базі. Завдяки його розмірам, установку можна доставити на космічному кораблі.

Вчені з Айдахо передбачили і компактні реактори в формі валізок. Такі пристрої допоможуть землянам в колонізації навіть при скромній потужності в 40 кіловат.