Учені: Будь-який стрес руйнує мозок

Видання Molecular Psychiatry передає, що в ході дослідження біологи піддали лабораторних щурів 40-хвилинному стресовому впливу, в рамках якого використовували нешкідливі, але дошкульні удари струмом. Уже 24 години по тому в префронтальній корі, ключовій області, пов’язаній з виконанням вищих функцій мозку, виявлялися пошкоджені й загиблі нейрони, повідомляє «Росбалт».

Дослідники відзначають, що ознаки ушкоджень можна було спостерігати і через два тижні після разового стресу. Річ у тім, що в тканини мозку активно викидається кортикостерон. У щурів цей гормон є аналогом кортизолу в людини, який є потужним активатором роботи нейронів, беручи участь в підтримці стану неспання і формуванні стресових реакцій.

Підвищений рівень кортикостерону у тварин після стресу зберігався ще багато годин. Нервові клітини отримували сильний і довгий збудливий сигнал рецепторами, розташованими на дендритах. Це, як показали вчені, вело до їхньої атрофії, а потім і до загибелі цілих нейронів.