Марсіанський зонд Schiaparelli розбився через анексію Криму Росією

. / Фото: ESA / Globallookpress.com

Компанія Arca Space звинуватила Росію в неможливості проведення випробувань в атмосфері Землі десантного модуля Schiaparelli перед його запуском до Марсу, який відбувся навесні 2016 року. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на румунське національне агентство новин Agerpres.

«Ми зробили все можливе, і той тест, про який вони [Італійське космічне агентство] говорять, змусив би нас здійснити політ поблизу російської військової бази в Севастополі. У той час Росія тільки-но анексувала Крим, і ми могли б спровокувати конфлікт між Росією і НАТО», — відповів Думітру Попеску, керівник Arca Space, на претензії з боку Італійського космічного агентства.

Schiaparelli створювався Італійським космічним агентством, а відповідальним за його випробування перед запуском виступала компанія Arca Space, яка не провела повітряне тестування. Італійці після краху апарату звинуватили румунів в неналежній перевірці Schiaparelli. На це в Arca Space їм відповіли, що Європейське космічне агентство саме рекомендувало їм обмежитися комп'ютерної симуляцією входження апарату в марсіанську атмосферу і не проводити досліди з прототипом Schiaparelli. Тим часом спочатку тестувати десантний модуль планувалося в Швеції, однак з економії випробування довірили маловідомій Arca Space.

Компанія Arca Space заснована Попеску в 1999 році, її штаб-квартира знаходиться в США. Остаточні висновки комісії про катастрофу Schiaparell планується оголосити на початку 2017 року.

Schiaparelli відпрвився на Червону планету в березні 2016 року. 19 жовтня спусковий апарат розбився об поверхню Марса.

Помилка виникла, як показує проведене спеціальною комісією розслідування, коли апарат завчасно відкинув захисний щит і випустив парашути.