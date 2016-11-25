У Південній Кореї створили фарбу, здатну виробляти електроенергію

Група вчених із Південної Кореї створила фарбу, яка здатна перетворювати в електроенергію залишкове тепло з покритих нею поверхонь. Стаття, присвячена розробці, була опублікована в журналі Nature Communications, повідомляє NewsRu.

Створена дослідниками фарба складається з частинок телуриду вісмуту (Bi2Te3), а також кількох додаткових з'єднань теллуридів сурми і селену. Таке поєднання є найбільш ефективним з відомих термоелектриків, що працюють при температурі, близькій до кімнатної.

Після нанесення на обрану поверхню фарбу нагрівають до 450 градусів за Цельсієм. У результаті вона спікається, утворюючи робочу плівку завтовшки 50 мкм. Додаткові з'єднання забезпечують склеювання молекул телуриду вісмуту при нагріванні. Як показали експерименти, склеювання, з одного боку, збільшує щільність активних частинок, підвищуючи електропровідність, а з іншого — забезпечує пористість структури матеріалу, що значно знижує його теплопровідність. Поєднання високої електропровідності і низької теплопровідності забезпечує ефективну роботу термоелектричного генератора.

Проведені випробування показали, що фарба за своїми показниками перетворення тепла в електроенергію успішно конкурує з традиційними термоелектричними матеріалами. Як вважають дослідники, в перспективі ця фарба може отримати дуже широке застосування. Наприклад, її можна буде наносити на стіни і дахи будинків, автомобілі або кораблі.