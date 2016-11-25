Учені: люди вибирають партнера для стосунків з однаковим IQ
Учені прийшли до висновку, що люди вибирають собі партнера за рівнем інтелекту.
Фахівці з Університету Східної Англії і Університету в Нідерландах проаналізували вибір закоханих, повідомляє Informing.
Спостереження показали, що люди ніколи не сходяться випадково. Як правило, людина прагне знайти собі партнера, з яким у неї буде рівний інтелектуальний розвиток.
Навіть у випадку з однокласниками, парою можуть стати тільки молоді люди, які вчилися на однаковому рівні.
Проте вчені застерігають, що однаковий розумовий розвиток чоловіка й жінки, які вступають в шлюб, в майбутньому може привести до ескалації генетичної і соціальної нерівності.
Крім того, у людей з однаковим інтелектом схожі ДНК, що на 14% підвищує ризик хвороб генетики у їхнього потомства.