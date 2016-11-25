Учені назвали причину, через яку люди не можуть схуднути

Як вважають фахівці під керівництвом Ерана Елінава з Інституту Вейцмана, у тому, що після схуднення вага людини повертається, винні бактерії в кишечнику (мікробіом), повідомляє Informing.

Свої висновки вчені засновують на результатах експерименту з гризунами. На першому етапі дослідження вони годували лабораторних мишей жирною їжею. Після того як у тварин з'явилася зайва вага, їх перевели на звичайний раціон, який сприяв втраті ваги. Цей цикл повторили кілька разів. Весь час дослідники спостерігали за змінами, що відбувалися в мікробіома.

Виявилося, що ті тварини, які вже скинули зайву вагу, при переході на жирну їжу, набирали масу швидше. До того ж при повторенні циклу, ожиріння ставало все важчим. За словами фахівців, це пов'язано зі змінами кишкового мікробіома. Його склад змінювався вже при першому циклі. І ці зміни носили стійкий характер.

Щоб довести існування зв'язку між змінами мікробіома і схильністю до ожиріння, фекальну маса тварин, які вже скинули зайву вагу, пересадили гризунам, які отримували тільки нормальну їжу. Після цього ця група тварин також стала схильною до ожиріння.

Вчені мають намір продовжити свої дослідження, щоб розробити методику, яка б дозволила людям, які скинули зайву вагу, запобігти рецидиву ожиріння.