Учені: Сахара стала пустелею через похолодання

Про своє дослідження вони розповіли на сторінках видання Science Advances. Фахівці створили кліматичну модель, яка розповіла, як змінюється клімат в Північній Африці, повідомляє Informing.

Раніше на території, яку зараз вкривають піски, було багато рослинності. Ще близько 5 тис років тому там було багато водойм, росли рослини і жило багато тварин. Але протягом останніх декількох тисячоліть морська поверхня між Африкою та Америкою охолола в середньому на 0,15 градуса.

Сталося це через те, що над морською поверхнею збільшилася кількість частинок пилу, які приносить з Африки вітер. Цей пил відбиває в космос частина сонячного світла. Частинки пилу американські дослідники виявили в Північній Америці і на Багамських островах.

Учені підкреслили, що похолодання над Атлантикою «розвертає» циклони, які раніше йшли в Сахару із заходу. Тому опади в Африці майже ніколи не випадають.