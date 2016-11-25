Учені: Сахара стала пустелею через похолодання
Американські вчені вважають, що Сахара перетворилася на пустелю через незначне похолодання клімату.
Про своє дослідження вони розповіли на сторінках видання Science Advances. Фахівці створили кліматичну модель, яка розповіла, як змінюється клімат в Північній Африці, повідомляє Informing.
Раніше на території, яку зараз вкривають піски, було багато рослинності. Ще близько 5 тис років тому там було багато водойм, росли рослини і жило багато тварин. Але протягом останніх декількох тисячоліть морська поверхня між Африкою та Америкою охолола в середньому на 0,15 градуса.
Сталося це через те, що над морською поверхнею збільшилася кількість частинок пилу, які приносить з Африки вітер. Цей пил відбиває в космос частина сонячного світла. Частинки пилу американські дослідники виявили в Північній Америці і на Багамських островах.
Учені підкреслили, що похолодання над Атлантикою «розвертає» циклони, які раніше йшли в Сахару із заходу. Тому опади в Африці майже ніколи не випадають.