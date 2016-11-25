Учені: Порція ранкового морозива робить людину розумнішою

Японські вчені вчені встановили, всього лише одна порція морозива, яку вживає людина відразу ж після ранкового підйому, може викликати несподівану реакцію його організму, повідомляє VistaNews.

Відповідно до отриманих результатів дослідження, морозиво цілком здатне знизити психічне роздратування, властиве людям, і підвищити рівень їхніх реакцій на виникаючі навколо них події.

Для того, щоб прийти до такого висновку, професор Кога з одного з токійських університетів запропонував учасникам свого експерименту з'їсти одне морозиво відразу після свого пробудження. За цим слідував процес вправ із застосуванням ПК, який був спрямований на вивчення їхніх розумових здібностей за допомогою комп'ютерних тестів.

Інша група учасників досліду вживала, при цьому, звичайний сніданок.

Група тих, хто відразу після свого відходу від сну вживав солодкий продукт з назвою морозиво, була кращою при аналізі нової інформації, і показала більш швидке реагування на її надходження.

Після цього вчені мужі вивчили активність мозку тих, хто взяв участь у експерименті, і виявили цікаву залежність. Виявляється, що ті, хто вживає морозиво відразу після свого сну, мають більш високу кількість хвиль, категорії «альфа». Їх у сучасній науці пов'язують зі зниженим роздратуванням психіки і, в той же час, високою настороженістю.

Японські фахівці вважають, що прояву цих факторів сприяє температура, яку має морозиво.

Щоб перевірити своє припущення, вчені давали піддослідним, відразу після їхнього пробудження, випити ємність з холодною водою. Результати трохи розчарували.

Виявилося, просто холодний продукт не діяв на учасників експерименту так, як звичайне морозиво.