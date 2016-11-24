У США створили суперконденсатори для миттєвого заряджання телефонів

Центр Нанотехнологій Університету Центральної Флориди (UCF) запропонував замінити акумулятори для смартфонів і електромобілів гнучкими суперконденсаторами, які заражаються за кілька секунд, повідомляє Quibbll.

Звичайні акумулятори вже через 18 місяців використання починають тримати заряд все гірше і гірше, тоді як розроблені в UCF гнучкі суперконденсатори без шкоди витримують більше 30 тисячі циклів зарядки.

«Якщо замінити батареї цими суперконденсаторами, ви зможете зарядити свій мобільний телефон протягом декількох секунд, і вам не знадобиться заряджати його повторно цілий тиждень», — говорить автор дослідження Нітін Чудхарі.

Учені вдосконалили технологію створення суперконденсаторів за допомогою недавно виявлених двовимірних матеріалів завтовшки всього в декілька атомів. Нові конденсатори складаються з мільйонів нанометрових дротів, покритих оболонкою діхалькогенідів перехідних металів. Ядро з високою електропровідністю забезпечує швидке перенесення електрона для швидкої зарядки і розрядки, а рівномірна оболонка з двовимірних матеріалів відрізняється високою енергоємністю і питомою потужністю.

«Наші матеріали, розроблені для невеликих електронних пристроїв, перевершили наявні технології в усьому світі з точки зору щільності енергії, питомої потужності та циклічної стабільності», — каже Чудхарі.

Суперконденсатори, створені з цих матеріалів, можна використовувати в будь-яких електронних пристроях — телефонах, електромобілях, а також гаджетах. Учені збираються запатентувати свою технологію найближчим часом.