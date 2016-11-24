Учені: сіль може нашкодити мозку і серцю

Учені зі США встановили, що надмірне споживання солі може негативно позначитися на здоров'ї і призвести до серцевого нападу, повідомляє VladTime.

Співробітники з університету Флориди заявляють, що надлишок солі в організмі призводить до незворотних наслідків. Цей мінерал пошкоджує судини і артерії, збільшує кров'яний тиск, створюючи навантаження на серцевий м'яз. Стають тоншими судини мозку, що може призвести до недоумства.

Крім того, сіль затримує рідину в організмі, що негативно позначається на роботі нирок, викликаючи набряки і сечокам'яну хворобу.

Людям, які страждають на хронічні захворювання серцево-судинної та сечостатевої системи, ожиріння, глаукому, категорично протипоказано зловживання сіллю. Хоча натрій, що міститься в цьому продукті, життєво необхідний організмові для нормалізації кров'яного тиску, нормального функціонування нервів і м'язів, добова норма солі становить лише приблизно 15 грамів. Щодня в продуктах харчування людина вже споживає приблизно 10 грамів, тобто в день можна досолювати їжу приблизно на половину чайної ложки.