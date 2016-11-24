Вчені: Кожне наступне літо буде спекотнішим за попереднє

Кліматологи довели, що теплі зими і дуже жаркі літні сезони стануть нормою до 2025 року. А причиною тому послужать викиди парникових газів.

Здавалося б, чим погані теплі зими і спекотні літні періоди? Виявляється, не тільки погіршенням самопочуття метеочутливих людей. Так, наприклад, влітку 2013 року в Австралії була зафіксована температура 50 градусів за Цельсієм. Така аномальна спека стала причиною численних лісових пожеж, що призвело до загибелі багатьох тварин, знищення сільгоспугідь, а також до отруєння димом людей. Вчені заявили, що подібне літо може бути нормою до 2025 року.

Кліматологи вважають, що навіть повне припинення викиду парникових газів не допоможе нам уникнути зміни клімату протягом прийдешніх 10-15 років. Першими постраждають такі регіони як Австралія і Арктика. Інші території стануть аномально спекотними до кінця цього століття. Так що через 20-30 років літня температура в 50 градусів для Австралії буде вважатися нормою, а всі сили науки будуть кинуті на те, щоб нівелювати наслідки пожеж, посухи та інших бід, завданих спекою.