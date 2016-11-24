Науковці встановили, що безхребетні переносять до 1,5 тисячі різних вірусів

Група вчених з Австралії і Китаю виявила, що безхребетні є переносниками 1,5 тисячі вірусів, частина з яких до цих пір не вивчена. Дослідження опубліковане в журналі Nature.

Як заявив один з авторів роботи професор Едвард Холмс, воно повністю змінює уявлення вчених про вірусологію. Тепер вони припускають, що комахи, павуки та черв'яки були переносниками мільярди років, а не мільйони, як вважалося раніше.

"Дивно, що комахи несуть в собі таку велику кількість вірусів. До цього ніхто не здогадувався навіть вивчити їх, тому що не було зафіксовано випадків зараження", - зазначив Холмс.

За його словами, в дослідженні застосовувалися абсолютно нові технології, які також використовуються для виявлення причин захворювання людини. У його ході з'ясувалося, що безхребетні виявилися переносниками давно відомих вірусів на кшталт грипу.

У той же час фахівці відзначають, що дослідження не повинно змусити людей боятися безхребетних. За їх словами, людині досить складно заразитися від комахи.