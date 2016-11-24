Учені: Горіхи дарують гарний настрій

Безліч дієтологічних досліджень підтверджують те, що горіхи допомагають запобігти захворюванням серцево-судинної системи, діабету, ожирінню, повідомляє видання «Наука и жизнь».

І це ще не все — в статті в журналі Nutrients йдеться, що горіхи ще й дарують гарний настрій. В експерименті Пітера Прібіса з Університету Нью-Мексико брали участь кілька десятків студентів 18-25 років, які повинні були щодня протягом шістнадцяти тижнів з'їдати по три шматки особливого хліба. Перші вісім тижнів піддослідні їли хліб з волоськими горіхами, а другі вісім тижнів — хліб без волоських горіхів. За смаком вони один від одного не відрізнялися: горіхи ретельно подрібнили і змішали з хлібним тістом так, щоб вони, так би мовити, нічим не видавали себе. Загалом, денна порція горіхів становила приблизно половину чайної чашки.

Після перших і після других восьми тижнів студенти проходили через спеціальних психологічний тест, який виявляв, наскільки вони стомлені, наскільки сповнені енергії, чи відчувають збентеження і розгубленість, чи зляться на щось, перебувають чи ні в депресії тощо. Як виявилося, горіхи неабияк піднімали настрій — на цілих 28%, згідно з результатами тесту, — однак тільки в чоловіків. Дівчата на горіхову добавку ніяк не реагували.

У горіхах містяться речовини, які, як вважається, можуть позитивно впливати на психічний стан: наприклад, альфа-лінолева кислота, мелатонін, вітамін Е та інші; проте незрозуміло, чому вони подіяли лише на чоловічу стать.

Як би там не було, молоді люди, яким часто доводиться одночасно і вчитися, і працювати, та ще й «влаштовувати стосунки», цілком можуть скористатися нехитрим рецептом гарного настрою — з'їдати по жмені волоських горіхів у день.