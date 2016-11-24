В Італії знайшли середньовічний зубний протез

Монастир Сан-Франческо в Лукка

Дослідники з Пізанського університету виявили в місті Лукка незвичайну знахідку: зубний протез для нижньої щелепи, що відноситься до Середніх віків, повідомляє видання «Наука и жизнь».

Протез складається з металевої смужки і людських зубів, його платівка зроблена в основному із золота, але використовувалися також срібло і мідь, яка надала йому зеленуватий відтінок. У протез були вставлені п'ять зубів, різців та іклів, кожен із яких кріпився до пластини двома невеликими золотими штирями. Усі зуби належали різним людям, у яких їх забрали після смерті. Аналіз зубного каменю показав, що ним користувалися досить довго.

Протез знайшли в церкві Сан-Франческо, в усипальниці родини Гуініджі, банкірів і торговців, які керували містом з 1392 по 1429 рік. Про церкву відомо, що її побудували в XIV столітті, протез же датувати складніше. Він або відноситься до того ж часу, що і храм, або його поклали в могилу потім, але точно не пізніше початку XVII ст.