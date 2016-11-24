Вчені створили імплантат для хворих на артрит

Як передає Daily Mail, імплантат називається Exocet. Він виготовлений з піровуглецю, що отримується шляхом нагрівання графіту до 1400 градусів. Матеріал кристалізується, стає надзвичайно міцним і практично не зношується. Його, до речі, використовують у виробництві ракет та будівництві корпусів нових літаків Вoeing 787 Dreamliner, оскільки він уп'ятеро міцніший за метал.

При артриті в суглобах протікає дегенеративний процес. Зазвичай він починається в літньому віці, тому що з роками хрящі зношуються. Артрит великого пальця – досить поширене захворювання. Його пов'язують з іншими проблемами, такими як тунельний синдром.

Традиційно лікують артрит за допомогою знеболюючих препаратів та ін'єкцій протизапальних стероїдних препаратів.

Нова розробка представляє собою диск товщиною в міліметр. Імплантат запобігає тертю кісток одна об одну, що викликає біль, здатний полегшити біль і відновити нормальну рухливість руки.

Під час операції по його вживленню пацієнту роблять надріз біля основи великого пальця. Кінці кісток біля ураженого суглоба обрізаються від шпор, і між ними вставляється імплантат. Після маніпуляції людина в той же день може йти додому.

Перші 600 операцій показали, що у 98% пацієнтів, котрі пройшли через процедуру, значно зменшився біль, а великий палець став рухливішим.