Археологи знайшли в Єгипті найдавніше місто

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Археологи в Єгипті розкопали древнє місто, вік якого оцінюється більш ніж у 7 тисяч років. На місці розкопок виявлено будівлі, інструменти, побутове та кухонне начиння, а також величезні гробниці, повідомляє 112 канал, посилаючись на BBC.

Місто розташовувався біля берегів Нілу, поблизу храму фараона Сеті I в Абідосі.

За словами експертів, розмір 15 виявлених у цьому місці гробниць вказує на високий соціальний статус тих, хто був у них похований.

Як вважають, в місті проживали високопоставлені чиновники і будівельники гробниць. Період його розквіту припадав на ранні епохи в історії Стародавнього Єгипту.

Археологи, що працюють на розкопках стародавнього міста, вражені величезними усипальницями. Деякі з них перевищують за розмірами навіть гробниці фараонів, розташовані неподалік.

Як вважають, історія міста сягає 5316 році до нашої ери.

По всій імовірності, жителі міста були зайняті в будівництві гробниць правителів у прилеглому священному місті Абідосі, де розташовувалося безліч храмів. Абідос служив столицею в ранній період історії Єгипетського царства.