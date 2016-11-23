В Ізраїлі археологи виявили «фігурку мислителя», створену за чотири тисячоліття до творіння Родена

Скульптура Родена «Мислитель»

Глиняний виріб було прикрашено фігуркою людини, яка сидить в задумливій позі, що нагадує позу знаменитої скульптури «Мислитель» Родена, повідомляє NewsRu.

Знахідка була зроблена в останній день розкопок на місці зведення нового житлового кварталу. Фахівці Управління старовини проводили розкопки разом зі школярами.

«На наших очах з землі з'явився глечик зі статуеткою. Його висота 18 сантиметрів. Скоріше за все, фігурку виготовили спеціально, щоб прикрасити керамічний посуд», — розповів керівник розкопок Гілад Ітах.

Він відзначив неймовірну пластичність образу, пропорційність тулуба і кінцівок, точність передачі емоційного стану людини, зануреної в роздуми. «Можливо, фігурку створив не гончар, а скульптор», — додав Ітах.

Огюст Роден вважається одним із творців сучасної скульптури. Творчість Родена знаходиться на стику реалізму, романтизму, імпресіонізму та символізму. Серед головних творів Родена — скульптури «Мислитель», «Громадяни Кале» і «Поцілунок».

Скульптура «Мислитель» була створена в 1880-1882 роках. Оригінал скульптури експонується в Музеї Родена в Парижі.