У Швейцарії археологи знайшли незвичайний скарб, датований 66-67 роками

Фото: Aargau Canton Archeology Department

У Швейцарії під час розкопок стародавнього римського поселення археологи виявили вкрай незвичайний скарб, повідомляє The History Blog.

Знахідка була виявлена в кантоні Аргау на території сучасного міста Віндіш.

Під час розкопок стародавнього поселення Віндонісса археологи виявили глиняний горщик, наповнений олійними лампами. У кожній лежала бронзова монета номіналом в один асс. Це була найменша розмінна монета тих часів. Тому вчені припустили, що скарб мав якесь символічне, а не матеріальне значення. Не виключено, що горщик був покладений в поховання.

Раніше вчені з подібним не стикалися. Масляні лампи були широко поширені. Ними користувалися римські легіонери. Невеликий глиняний посуд наповнювали маслом і підпалювали гніт, вставлений в носик лампи. Матеріальної цінності ці предмети не мали. До слова, в горщику були виявлені 22 лампи і відповідно 22 монети, датовані 66-67 роками.

До речі, містечко Віндонісс було засноване римлянами близько 15 року н.е. До 101 року воно було військовим табором. Потім його перетворили в цивільне поселення, яке існувало до VI століття.