На Марсі виявили сліди життя

Виявлені марсоходом Spirit відкладення діоксиду кремнію, за заявою геофізиків, нагадують відкладення, що сформувалися в долині гейзерів Ель-Татіо в Чилі в результаті діяльності живих організмів. Матеріали дослідження публікує журнал Nature Communications.

Дослідження фахівців доводять, що в давнину кратер Гусєва на Домашньому плато, де виявили відкладення, був заповнений водою. Знахідка була зроблена марсоходом ще в 2007 році, однак тільки зараз вченим вдалося встановити зв'язок з ідентичними відкладеннями на Землі. Щоб довести свою точку зору, вчені провели порівняння марсіанських і земляних утворень і встановили, що відкладення мають схожу мікроскопічну структуру. Крім того, вчені висунули припущення, що марсіанські строматоліти можуть бути копалинами невідомих мікроорганізмів. Геофізики в своїй статті закликали NASA продовжувати дослідження Домашнього плато, так як саме в цьому районі, на думку вчених, можуть бути виявлені сліди найдавніших форм життя на Марсі.

Строматоліти - викопні рештки ціанобактеріальних матів. Строматоліти найчастіше утворюються на дні мілководних водойм.