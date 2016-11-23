Норвезькі археологи знайшли церкву короля вікінгів, яку шукали століттями

У Норвегії археологи знайшли церкву короля вікінгів Святого Клемента, пошуки якої тривали кілька століть. Про знахідку розповідається на сайті Норвезького інституту культурної спадщини, який проводив розкопки.

Дослідники виявили в Тронхеймі кам'яний фундамент дерев'яної церкви, в якій з 1031 року, після зарахування до лику святих, знаходилося тіло короля Олафа Харалдссона.

Король Олаф - найбільш шанований в Норвегії святий, в роки правління боровся з язичництвом. Після похорону короля серед місцевих жителів стали ходити чутки про чудеса, які вони пов'язували з Олафом. У 1931 році його зарахували до лику святих і перенесли тіло до церкви Святого Клемента. Археологи вважають, що зараз знайшли саме її. У західній частині фундаменту знаходиться кам'яна прямокутна платформа - ймовірно, там був вівтар. Пізніше останки Олафа перевезли в інший храм. Вчені шукали церкву Святого Климента не одне століття, але безуспішно.

Як пояснює керівник розкопок Анна Петерсен, "норвезька національна ідентичність багато в чому побудована на поклонінні святому Олафу і звідси вона бере свій початок".