З’явився додаток Be My Eyes, який дозволяє незрячим "позичити очі"

Анна Гансен народилася зрячою, але у 10 років стала бачити гірше. Проблеми із зором виявилися складною спадковою хворобою – пігментним ретинітом. Вона прогресувала, і 10 років тому Анна повністю втратила зір.

Це не заважає 50-річній данці жити повноцінним життям. Вона працює психотерапевтом у власному будинку у Копенгагені і робить усе, що робила до втрати зору.

Утім, із деякими завданнями, як би вона не хотіла, Анна впоратися не може. Для них вона використовує додаток Be My Eyes (Будь моїми очима), який з‘єднує її з одним з тисяч волонтерів.

Анна Гансен: “Це можливість стати більш незалежною. Наприклад, коли я готую для гостей, мені хочеться, щоб страва добре виглядала. Тож я дзвоню комусь і питаю: “Як це виглядає? Чи воно вже готове, чи потрібно більше часу у пічці?”

Додаток працює майже як Skype. Він з‘єднує із людиною, у якої теж встановлений, і яка за допомогою камери дивиться на те, що показує незрячий, і допомагає голосом.

Спектр використання – найширший: подивитися дату придатності продукту, допомогти в орієнтації у місті та багато іншого.

“Будь моїми очима” – плід Ганса Йоргена Віберга, який також має пігментний ретиніт: “Ми також сподіваємося, що це дасть людям уявлення про життя незрячих. Це стане містком між нами. І тоді, зустрівши таку людину не у смартфоні, а на вулиці, ви приблизно розумітимете, яка допомога їй потрібна, і, можливо, запропонуєте її, чи щось таке”, – каже він.

Розробники радіють, що охочих стати волонтерами виявилося набагато більше, ніж потрібно, – вже 400 тисяч. Це 12 помічників на одного незрячого.

Be My Eyes – безкоштовний, але поки що доступний лише на iPhone. Нині розробники працюють над версією для Android, повідомляє Євроньюс.