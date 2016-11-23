Науковці вперше зафіксували організм, який довгий час залишався невловимим

Цей організм має назву найпростіший діплонемід (diplonemid). Про досягнення вчених повідомляє видання Gizmodo.

Діплонеміди - одні з найчисельніших планктонних організмів, були відкриті близько десяти років тому завдяки виявленню одного єдиного гена, виділеного з морських проб. Вони довгий час ігнорувалися біологами, поки не з'ясувалося, що вони вкрай поширені в океані. Однак до сих пір діплонеміди не були спіймані і не спостерігалися в природному середовищі існування.

Перші фотографії найпростіших вдалося зробити зоологам, що зібрали проби в глибоких водах біля берегів Каліфорнії. Виявилося, що діплонеміди включають в себе різні види, які мають відносно великий геном, велика частина якого утворена сміттєвою ДНК. Для них характерний швидкий обмін речовин, а джерелом їжі є водорості та інші мікроскопічні організми.

На думку вчених, чисельність діплонемід може досягати трильйонів. Ймовірно, що ці найпростіші відіграють важливу роль в морських екосистемах.

Сміттєвою або некодуючою ДНК називають ділянки ДНК, функції яких поки не встановлені. Вона включає в себе послідовність інтронів і ділянки між генами, а також повтори.