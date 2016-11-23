Науковці вперше зафіксували організм, який довгий час залишався невловимим
Зоологи з Університету Британської Колумбії вперше виявили організм, про існування якого було відомо, але він довгий час залишався невловимим.
Цей організм має назву найпростіший діплонемід (diplonemid). Про досягнення вчених повідомляє видання Gizmodo.
Діплонеміди - одні з найчисельніших планктонних організмів, були відкриті близько десяти років тому завдяки виявленню одного єдиного гена, виділеного з морських проб. Вони довгий час ігнорувалися біологами, поки не з'ясувалося, що вони вкрай поширені в океані. Однак до сих пір діплонеміди не були спіймані і не спостерігалися в природному середовищі існування.
Перші фотографії найпростіших вдалося зробити зоологам, що зібрали проби в глибоких водах біля берегів Каліфорнії. Виявилося, що діплонеміди включають в себе різні види, які мають відносно великий геном, велика частина якого утворена сміттєвою ДНК. Для них характерний швидкий обмін речовин, а джерелом їжі є водорості та інші мікроскопічні організми.
На думку вчених, чисельність діплонемід може досягати трильйонів. Ймовірно, що ці найпростіші відіграють важливу роль в морських екосистемах.
Сміттєвою або некодуючою ДНК називають ділянки ДНК, функції яких поки не встановлені. Вона включає в себе послідовність інтронів і ділянки між генами, а також повтори.