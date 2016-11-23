Учені розповіли, як часто слід змінювати роботу

Учені розповіли, як часто слід змінювати роботу

Періодичність зміни роботи повинна складати 5-7 років.

Джерело: Відомості

Проведене фахівцями зі штату Массачусетс дослідження допомогло визначити, наскільки часто людині потрібно змінювати місце роботи або ж займану посаду. Як виявилося, періодичність зміни повинна складати 5-7 років. Ця інформація була опублікована в журналі Social Relations, повідомляє VladTime

Автори дослідження провели аналіз роботи понад півтисячі співробітників однієї з американських компаній і змогли з'ясувати, що після зазначеного терміну продуктивність на займаній посаді починає поступово знижуватися і падає до критично низької позначки. 

Підсумки експерименту показали, що після закінчення 5-7 років праці на одній посаді людина стає не тільки менш активною, вона також більше втомлюється від виконуваної роботи і перестає проявляти якусь ініціативу, не прагне зростати по кар'єрних сходах. Призводить це також до виникнення різних спірних ситуацій, напружених стосунків з колегами і начальством. 

Фахівці радять намагатися справлятися зі стресом самостійно, щоб стосунки не загострилися до тієї межі, після якої слідує звільнення. Допомагають в цьому різні методики по боротьбі зі стресом, адже саме він і є причиною подібних процесів. 

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...