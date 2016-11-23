Китай приєднався до пошуків інопланетян у зірки в сузірї Лебедя

Найбільший радіотелескоп світу, китайська радіообсерваторія FAST, вивчатиме вкрай незвичайну зірку KIC 8462852 в сузірї Лебедя, чиє незвичайне потускніння і "моргання" можуть вказувати на наявність в її околицях надрозвиненої цивілізації інопланетян, повідомляє газета South China Morning Post. "Приєднання телескопа FAST до наших пошуків фантастично розширює можливості і дозволяє нам" прощупати "буквально кожен куточок цієї зоряної системи на предмет наявності в ній інопланетних радіосигналів. Ми дуже раді тому, що можемо працювати з колегами з Китаю, так як FAST є найчутливішим телескопом світу в своєму діапазоні", - заявив Ендрю, заступник директора Breakthrough Listen.

В середині жовтня 2015 астрономи з Єльського університету розповіли про незвичайні флуктуації в яскравості зірки в сузір'ї Лебедя KIC 8462852, сила світіння якої два рази знижувалася майже на чверть за останні сім років. Ці "моргання" вперше вказали на можливість присутності в її околицях так званої сфери Дайсона, вловлювача енергії зірки, створеного надрозвиненою цивілізацією інопланетян. Спочатку вчені припускали, що таке "моргання" зірки могло бути викликано роєм комет, які закрили її світло від спостерігачів на Землі, проте в січні 2016-го американський астроном Бредлі Шефер виявив, що яскравість KIC 8462852 незбагненним чином впала на 0,16 зіркових величини за останнє століття, що поставило під сумнів цю теорію. Згодом вчені, що працюють з телескопом "Кеплер" підтвердили те, що яскравість цього світила падає. Першовідкривачка цієї зірки Табет Бойджіан і ряд вчених з Каліфорнійського університету в Берклі, оголосили в кінці жовтня про початок спостережень за цим світилом в рамках проекту Breakthrough Listen, запущеного в минулому році Стівеном Хокінгом і Юрієм Мільнером для пошуків розумного життя за межами Сонячної системи. Крім FAST, в даних спостереженнях бере участь також інший великий радіотелескоп - обсерваторія в Грін-Бенкс, одна з найбільш чутливих радіотарілок в світі.

За словами Цзінь Чжу директора Пекінського планетарію, FAST може почати спостереження за "зіркою прибульців" ще до повного завершення його будівництва і придбання ним здібності змінювати свою конфігурацію, однак в найближчі два роки це може бути неможливо через вкрай щільну програму спостережень, присвячених "серйозним" науковим дослідженнями. Додаткова проблема полягає в тому, що китайські астрономи не впевнені, що людство зможе коректно інтерпретувати штучні сигнали FAST, які в теорії може отримати з системи KIC 8462852, довести, що вони дійсно були породжені інопланетянами і розшифрувати їх. Проте, вчені сподіваються, що керівництво FAST виділить їм хоча б мінімальну кількість часу для спостереження в найближчий період.