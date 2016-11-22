Найбільш дивною мовою в світі названо пірахан

Предстанвники народу піраха

Мова пірахан, за допомогою якого спілкуються піраха — мисливці-збирачі, які проживають в Амазонії — названа набільш дивною у світі. Про це повідомив професор лінгвістики Рольф Тейл з Університету Осло, повідомляє «Росбалт».

За словами вченого, пірахан — це тональна мова, в якій відмінність сенсу слів залежить від висоти звуку. Так, слова «друг» і «ворог» на пірахані пишуться однаково, але вимовляються по-різному.

Крім того, на пірахані можна говорити, співати і свистіти. Свист використовують чоловіки під час полювання, щоб обмінюватися інформацією зі своїми товаришами і не відлякувати дичину. При цьому в мові найменша кількість звуків — три голосних і вісім приголосних.

У пірахані майже відсутні числівники і слова для позначення кольору. Кількість визначається одним з трьох слів ( «кілька», «ще більше» або «багато»), але конкретних числових значень слова не мають.

Якщо потрібно сказати про колір, то для цього використовують слово, що відзначає предмет цього кольору ( «кров» — «червоний», «лист» — «зелений»). А в дієслів немає часових форм, повідомляє видання ScienceNordic.