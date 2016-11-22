Вчені довели: світло можна пробувати на смак

Виявилося, що звичайні черв'яки мають смаковий рецептор, який використовується ними для розпізнавання світла! Причому цікаво, що цей рецептор в 50 разів чутливіший за людський фоторецептор родопсин.

У хробаків є білок, названий LITE-1. Цей білок поглинає світло і перетворює його в сигнали, в результаті яких черв'як може вчиняти дії. Так, черв'як, не маючи очей, реагує на спалахи світла, втікаючи від них. Цей рецептор черв'яків сильно відрізняється від інших фото-рецепторів тварин, мікробів і рослин. Вчені мають намір використовувати відкриття в розробці сонцезахисних пристроїв, пише kick.media.