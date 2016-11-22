Італійський нейрохірург заявив про майже повну готовність до пересадки голови

Італійський нейрохірург Серджіо Канаверо 18 листопада продемонстрував на прес-конференції в Глазго спеціальний хірургічний ніж, який дозволить здійснити операцію з трансплантації голови, і систему віртуальної реальності, яка допоможе людині навчитися користуватися новим тілом, повідомляє видання «РИА «Новости».

«Професор Фарід Аміруш, біоінженер з університету Іллінойсу в Чикаго, створив найгостріший і точний хірургічний ніж на Землі. Він дозволить дуже чисто відокремити спинний мозок від головного мозку з мінімальним пошкодженням нервових волокон. Створення цієї інноваційної системи — черговий крок на шляху до нашої головної мети — зробити пересадку голови можливою», — заявив Канаверо.

У кінці лютого 2015 року італійський хірург Серджіо Канаверо оголосив про запуск амбітного проекту HEAVEN / AHBR, в рамках якого він запланував пересадити голову добровольця на донорське тіло, з'єднавши спинний мозок з головним мозком за допомогою особливої ​​процедури, яку він називає «протокол GEMINI».

На заклик Канаверо відгукнувся російський інженер Валерій Спиридонов, прикутий до інвалідного візка через дистрофію м'язів. Росіянин страждає синдромом Верднига-Гоффмана — важким генетичним захворюванням, яке поступово позбавляє людину можливості рухатися.