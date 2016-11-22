"Отруйна пробка" за $ 5 легко зламує заблокований компютер

Американський фахівець з кібербезпеки і відеоблогер Семі Камкар зібрав пристрій, який може зламати залишений без нагляду комп'ютер, навіть якщо користувач його завбачливо заблокував.

Свій пристрій Камкар назвав "отруйна пробка" і оцінив приблизно в 5 доларів за штуку. Пристрій дає власнику доступ до заблокованого комп'ютера в разі, якщо користувач перед блокуванням не закрив інтернет-браузер.

Пристрій вставляється в USB-порт комп'ютера. Він прикидається інтернет-провайдером і починає перехоплювати трафік користувача. Всю отриману таким чином інформацію пристрій передає своєму власникові.

Тобто фактично власник пристрою непомітно отримує віддалений доступ до заблокованого аккаунту і зберігає його навіть після того, як користувач повертається до свого комп'ютера і продовжує працювати.

Крім іншого, пристрій копіює і відправляє власникові так звані "куки" - невеликі файли, які завантажуються браузером з різних сайтів і служать для ідентифікації ними користувача.

За допомогою цих файлів інша людина може видати себе за користувача і отримати доступ до його акаунтів на різних сайтах, не вводячи логін і пароль. Ніяких спеціальних навичок власникові пристрою не знадобиться - він усе зробить сам.

Камкар записав весь процес злому комп'ютера на відео і виклав запис на YouTube. У відеоролику він отримує доступ до комп'ютера Macintosh, однак відеоблогер стверджує, що з тим же успіхом його винахід зламує і інші платформи.

Якщо мова йде про акаунт у "Фейсбуці" або "Твіттері", пристрій за допомогою вкрадених файлів змусить ці сервіси повірити, що користувач уже ввів всі необхідні дані, і отримає прямий доступ до його профілями в цих соціальних мережах.

Експерти вважають, що це буде великий і важливий крок для всього інтернету.

На даний же моментвони рекомендують користувачам закривати всі браузери перед тим, як заблокувати комп'ютер і піти. У компанії Microsoft порадили і зовсім ніколи не залишати включений комп'ютер без нагляду.