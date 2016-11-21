Британська марка MG представила автівку, якою можна управляти через інтернет

Ці технології мають покращити і полегшити наше життя, зробити його безпечнішим і приємнішим.

Отже, про останні тенденції. Британська марка MG, яку нині контролюють китайці, представила автівку для залежних від соціальних мереж.

“Я покажу Вам, як з автомобіля з‘єднатися з мережею через wi-fi. Ви натискаєте на кнопку і отримуєте доступ з Вашого смартфона. Я під‘єднуюся до точки доступу MG, і можу користуватися інтернетом з автомобіля. Для власників автівок є спеціальний додаток. Є також пристрій GPS-стеження. Отже, якщо Ваш автомобіль поцупили, чи Ви не можете його знайти, GPS-пошук у реальному часі підкаже, де він. Пристрій дозволяє увімкнути фари чи посигналити — і Ви відразу побачите автівку на паркінгу чи де-інде," - ділиться Тічая Тіварарос, речник MG.

Для водіїв, які захоплюються соцмережами, — це лише забавка, але для автовиробників — це крок до нових розробок. Лідери галузі планують поєднати ці новинки із технологіями безпеки і надшвидким зв‘язком 5G.

“Ви під‘єднуєтесь не лише до автомобіля, а також до пішоходів, до велосипедів, до будинку, до телефону, до центру зберігання даних. Отже, Ви зможете отримувати більше інформації про дорожній рух, про погодні умови. Тобто, йдеться не лише про під‘єднання автомобіля до мережі, а про його під‘єднання до багатьох речей, до будь-чого,” - говорить президент ITS Пассакон Пратомбутр.

У цих розробках фахівці повинні поєднати телекомунікаційні технології та автомобілебудування.

Чесуб Лі, директор ITU: “Обидві галузі мають спільне зацікавлення, оскільки автомобільна галузь визнає, що хоче скористатися зі зв‘язку 5G. А комунікаційна галузь визнає, що автомобільна індустрія дає нам чудову послугу і бізнес-можливість.”

Утім, на шляху до втілення задумів є перешкоди. Проте і автовиробники, і технологічні велетні визнають, що майбутнє — за під‘єднаними до інтернету автомобілями, повідомляє Євроньюс.