Вчені навчилися створювати 3D-зображення дитини ще до її народження (відео)

Бразильські вчені знайшли спосіб показати 3D-зображення ще ненародженої дитини. Зокрема, помацати або послухати серцебиття плода, використовуючи шолом віртуальної реальності.

Сьогодні медики спостерігають за станом плоду в утробі матері за допомогою знімків УЗД або МРТ, які більше схожі на випадкові візерунки з плям, ніж на фото майбутньої дитини.

Бразильські вчені вирішили виправити цей недолік, створивши спеціальну програму комп'ютерної обробки знімків МРТ, яка дозволяє отримати повноцінну тривимірну фотографію плода, в тому числі і дані по влаштуванню його органів і тканин, пише РІА "Новости".