Учені з Білорусі створили штучну шкіру

Вчені з різних країн займаються розробкою штучних тканин і органів, оскільки проблема трансплантації є дуже актуальною. У білоруських науковців вже розроблений план лабораторних процесів для отримання штучної шкіри, до виконання якого фахівці готові приступити в прийдешньому році, повідомляє VistaNews.

Роботи тривають в Центрі клітинних технологій Академії наук Білорусі.

Застосування штучно створеної шкіри в медицині в більшості випадків буде проводитися для пацієнтів з опіками шкірних покривів. Нова штучна тканина сприяє загоєнню ділянок шкіри, які пошкоджені термічним шляхом.

Як розповідають учені, ділянка з опіком покривається новою тканиною, після чого під нею формується новий шкірний покрив.

За статистичними відомостями, в Білорусі щороку майже 30 тисяч осіб звертаються до медичних установ з термічними опіками, 15% з них становлять діти.

До клінічних випробувань новго винахлду приступлять в наступному році.

Вчені відзначають, що штучний матеріал може застосовуватися також в інших областях.