Учені розробили імітатор смакових відчуттів, що дозволяє людині відчути смак віртуальних обєктів

Дві незалежні групи вчених з Національного університету Сінгапуру та університету Токійського університету домоглися успіху в досить незвичному напрямку - в імітації смакових якостей віртуальних об'єктів. Іншими словами, ви тепер зможете відчути солодкість віртуального льодяника або більш складний смак віртуального коктейлю.

Німеша Реназінге (Nimesha Ranasinghe), науковий співробітник університету Сінгапуру, працював над технологіями "віртуального смаку" вже досить давно. У 2013 році він і його група створили імітатор смакових відчуттів, що містить сітку крихітних електродів, який міг відтворювати кислий, гіркий і солоний смакові відчуття. А роком пізніше на базі цього винаходу була створена спеціальна ложка, що дозволяє відчувати смак їжі людям з пошкодженими смаковими рецепторами.

Однак, вченим так і не вдалося за допомогою електричної стимуляції домогтися відтворення смаку солодощів. І для цього науковці звернулися в сторону ще одного виду стимуляції - теплової.

Створений ними пристрій вельми нагадує нам знайомий з різних фільмів саморобний вибуховий пристрій квадратної форми з незрозумілою електронною начинкою і обплутаний великою кількістю різнокольорових дротів. Але єдиний вид вибуху, який може зробити це пристрій - це "вибух" відчуттів солодощів на язиці. Активна частина цього пристрою містить матрицю крихітних термоелектричних твердотільних приладів, відомих, як елементи Пельтьє, які здатні нагріватися або охолоджуватися з високою швидкістю. А складне управління температурою поверхні при торканні її язиком викликало у половини учасників експерименту стійкі відчуття солодощів.

Обидві технології імітації смакових відчуттів здатні надати допомогу людям, які в силу різних причин втратили здатністьдо відчуття запахів або смаку. Крім цього, такі ж методи зможуть допомогти людям, яким потрібно витримувати сувору дієту, але які не можуть відмовитися від вживання певної смачної і ароматної, але не дуже корисної для організму, їжі.