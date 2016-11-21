Учені визначили, в якому віці жінки найбільш привабливі

Учені з Університету Туска (Фінляндія) вирішили провести дослідження, для участі в якому запросили 4000 чоловіків, повідомляє Informing.

Усім їм належало дати відповідь на питання про жіночу привабливість. Точніше, вказати вік, в якому жінка є найбільш бажаною для представників протилежної статі.

Як з'ясувалося, чоловіки бачать своєю обраницею жінку у віці від 23 до 28 років.

Цікаво, що статистичні дані показують, що найчастіше шлюби укладаються в віці від 23 до 30 років.

Таким чином, вчені тепер точно можуть сказати, що саме такий вік для дам є найпрекраснішим.