Учені: Виявлено натуральний замінник червоного м’яса

Необхідні для безперебійної роботи людського організму білкові сполуки, що містяться в продуктах тваринного походження, можуть бути отримані і з комах — відповідально заявляють співробітники Університету Колорадо, за словами яких, їсти комах набагато корисніше, ніж корів і свиней, повідомляє видання Planet-today.ru.

Харчова промисловість майбутнього, впевнені американські вчені, буде переорієнтована з традиційного тваринництва на виробництво продуктів харчування зі спеціально вирощених для цього комах.

Новина про високу поживну цінність комах насправді не є ніяким секретом, в чому можна особисто переконатися, звернувши погляд на азіатську кухню. Жителі Азії вже протягом багатьох тисячоліть успішно поїдають комах і відчувають себе при цьому чудово.

За словами авторів дослідження, продукти харчування з комах, якими будуть завалені полиці супермаркетів в майбутньому, навряд чи чимось видаватимуть своє походження, тому люди, які відчувають страх перед різноманітними повзаючими і літаючими тваринами, можуть не перейматися цим.