Учені: Аутизм можна діагностувати за особливостями голосу

Так вважають вчені з Орхуського університету в Данії, які проаналізували результати 45 досліджень, присвячених вокальним особливостям аутистів. Такі дослідження потенційно можуть привести до створення методики, що дозволяє діагностувати в пацієнта хворобу за тембром голосу, повідомляє агентство FlashNord.

Уже в цілій низці наукових робіт був відзначений зв'язок між наявністю аутизму і незвично високим монотонним тембром голосу, однак ця ознака наразі не входить в число симптомів аутизму, визнаних Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

На сьогодні лікарям доводиться діагностувати захворювання, спостерігаючи за поведінкою пацієнтів, однак вже невдовзі може з’явитися новий об'єктивний і високотехнологічний метод діагностики.

«Існує можливість відокремити людей з розладами аутичного спектру від неаутичних з точністю 70-96%, використовуючи методи машинного навчання, — заявив доцент Орхуського університету Рікардо Фузаролі. — Наявні дані показують, що голос потенційно є точним індикатором клінічних особливостей, що може допомогти лікарям-практикам у діагностиці».

За словами дослідника, особливості голосу дітей-аутистів — занадто гучна, тиха, монотонна або така, що раптово змінюється за своїм тембром, мова — можуть чинити негативний вплив на формування соціальних навичок, тому ця тема заслуговує ще більш докладного вивчення. Разом із тим, дослідження із цієї теми поки що дуже роз'єднані, а вибірка учасників занадто мала для того, щоб комп'ютери змогли простежити загальні закономірності в мові аутистів і навчитися точно ставити діагноз.

Зі статтею, присвяченою дослідженню Фузаролі і його колег, можна ознайомитися в журналі Міжнародного товариства дослідження аутизму Autism Research.