Дослідження математика Фергюса Сімпсона з Інституту космічних досліджень Університету Барселони свідчать про те, що ризик людства вимерти в будь-який з років XXI століття дорівнює 0,2%. А шанси людства дожити до XXII століття складають 87%, пише The Independent.

Відзначається, що в своєму дослідженні математик відштовхувався від Теореми про кінець світу (Doomsday Argument), яка дає можливість оцінити чисельність населення в майбутньому на підставі даних про кількість народжених до даного моменту людей.

За оцінками Сімпсона, на цей момент було народжено близько 100 мільярдів осіб, ще приблизно стільки ж народиться, перш ніж людство вимре.

При цьому уточнюється, що можливість глобальної катастрофи сьогодні становить 0,2%. Однак вчений стверджує, що нехтувати такими факторами, як глобальне потепління і наявність ядерної зброї, категорично не можна.

Видання відзначає, що прогноз Сімпсона дещо позитивніший, ніж зроблена раніше оцінка того ж питання британським астрофізиком Мартіном Рисом, який стверджує, що ймовірність для людства побачити XXII століття дорівнює всього 50%.

Проте Сімпсон зазначає, що незалежно від розрахунків вчених, давно відомо, що людство загине протягом п'яти мільярдів років, не побачивши смерті Сонця.