За добу майже 35 тисяч хворих на COVID-19

За інформацією МОЗ, за добу 17 лютого в Україні: зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 879, медпрацівників – 870);

65 089 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 323 особи;

летальних випадків – 282;

одужало – 29 254 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 672 198 осіб;

одужало – 3 896 009 осіб;

летальних випадків – 104 106;

проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.