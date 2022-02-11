Другий день поспіль понад сорок тисяч хворих на COVID-19
Кількість хворих на COVID-19 в Україні не зменшується.
За інформацією МОЗ, за добу 10 лютого в Україні:
зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 369, медпрацівників – 1247);
72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 936 осіб;
летальних випадків – 236;
одужало – 20 850 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 462 970 осіб;
одужало – 3 750 826 осіб;
летальних випадків – 102 403;
проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.