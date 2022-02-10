«Молнупіравір» від COVID-19 пішов у регіони

МОЗ розподілило у регіони 60 тис. курсів препарату для лікування COVID-19 «Молнупіравір»

Також для лікування COVID-19 в Україну надійшло 43,7 тис. флаконів «Ремдесивіру»

Протягом двох місяців лікарні отримають 225 нових кисневих станцій

Найбільше станцій відправлять до медзакладів на Дніпропетровщину – 16.

За минулий тиждень мобільні бригади здійснили понад 3 тис. виїздів, під час яких зробили понад 31 тис. щеплень.