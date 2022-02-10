41 694 нових хворих на COVID-19

За добу 09 лютого в Україні: зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3486, медпрацівників – 1101);

70 678 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 128 осіб;

летальних випадків – 280;

одужало – 16 628 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 421 741 особа;

одужало – 3 729 976 осіб;

летальних випадків – 102 167;

проведено ПЛР-тестувань – 18 842 668.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом проведено 30 925 212 щеплень.