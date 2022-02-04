Коронавірус в Україні: шкала захворюваності сягнула понад сорок тисяч

За добу 03 лютого в Україні зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 381, медпрацівників – 873);

75 304 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 328 осіб;

летальних випадків – 174;

одужало – 9 497 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 213 675 осіб; одужало – 3 660 351 особу; летальних випадків – 100 983; проведено ПЛР-тестувань – 18 404 417.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень.