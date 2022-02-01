Поширені запитання про брекети: пацієнти запитують, а ортодонти відповідають

Незважаючи на те, що аномалії прикусу та росту зубів зустрічаються в 90% людей, ортодонтичні дефекти не є нормою та потребують виправлення. Найбільш дієвим і популярним методом усунення порушень прикусу є брекети на зуби. Перед тим, як наважитися встановлювати ці апарати, люди намагаються зібрати якомога більше інформації про брекети. Ми підготували відповіді стоматологів на запитання, які цікавлять більшість пацієнтів.

Що це за конструкції, як працюють?

Брекети – незнімні ортодонтичні апарати, що фіксуються на зубах. Кожна конструкція складається з металевої дуги та мінізамочків. Дуга утримується у скобах за допомогою лігатур – спеціальних гумових кілець. Також використовуються безлігатурні системи, в яких дуга плавно рухається в пазах замочків. Вирівнювання зубів і виправлення прикусу відбуваються за рахунок постійного тиску, що створює конструкція.

Як довго доведеться носити брекети?

Пацієнту треба налаштуватися на тривале лікування, адже потрібно змінити і зафіксувати положення зубного ряду в щелепі. Тому брекети носять цілодобово протягом 0,5–2,5 року. Середня тривалість використання ортоконструкцій – 1–1,5 року. Строк лікування залежить від складності діагнозу та віку пацієнта.

Чим відрізняються брекет-системи?

Апарати відрізняються за розташуванням, типом фіксації, матеріалами в основі. Найпопулярніші – металеві, керамічні та сапфірові брекети. Вироби з металу – дієві та найдешевші, а керамічні та сапфірові системи – більш естетичні.

За типом фіксації дуги розрізняють стандартні лігатурні брекети та самолігуючі апарати.

Стандартний спосіб розміщення конструкцій – вестибулярний, на зовнішньому боці зубів. Проте останнім часом поширення набувають лінгвальні брекети, що встановлюються з внутрішнього боку зубного ряду. Такі апарати зовсім непомітні, але в рази дорожчі за класичні металеві аналоги.

Встановлювати брекети боляче?

Фіксація брекетів – безболісна процедура, тому проводиться без анестезії. Єдина складність для пацієнта – це висидіти 2–2,5 години з відкритим ротом, поки ортодонт встановлює апарат. Дискомфорт (ниття зубів, відчуття тиску на зуби та щелепи) може бути після встановлення брекетів, але неприємні відчуття минають за кілька днів, коли організм звикне до нових конструкцій.

Скільки коштує поставити ортодонтичні апарати?

Ціна брекет-системи залежить від типу апарату. Найбільш бюджетні – стандартні металеві апарати вартістю 8–9 тис. грн. Керамічні та сапфірові конструкції дещо дорожчі. Вартість безлігатурних брекетів у Healthy Dent – від 15 тис. грн на одну щелепу, самолігуючих керамічних систем Inovation – 20,7 тис. грн.

Чи ставлять брекети дорослим?

У стоматології Healthy Dent брекети встановлюються дітям з 12-річного віку та дорослим пацієнтам. Залежно від особливостей ортодонтичного дефекту та вподобань пацієнта лікар підбере оптимальний вид апарату.