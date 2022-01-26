За добу, 25 січня, понад 24 тисячі нових хворих на COVID-19

За добу 25 січня 2022 року в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 003 374 щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 073, летальних випадків – 141, одужало (особи) – 5 514.

Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 157 918, методом ПЛР — 79 688, методом ІФА —

7 347, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 70 883.

За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 913 809; одужало (особи) – 3 596 715; летальних випадків – 99 584; проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.

У першій трійці Київ, Івано-Франківська та Львівська області.