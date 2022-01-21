Понад 20 тисяч хворих за добу

За інформацією МОЗ за весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 819 538 випадків інфікування коронавірусом, 3 576 268 одужань і 98 993 смерті від Covid-19.

За добу 20 січня 2022 року в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 699 380 щеплень.

Госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2226, летальних випадків – 150, одужало (особи) – 4486.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Івано-Франківській (2427) і Львівській (1989) областях, у Києві (1552), а також у Сумській (1158), Тернопільській (1053), Одеській (1036) і Хмельницькій (1034) областях.

Летальних випадків найбільше у Києві та Чернігівській області (по 12), у Харківській (11) та Вінницькій (10).