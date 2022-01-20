За добу більше 18 тисяч хворих на COVID-19
Захворювань серед дітей понад дві тисячі.
За добу 19 січня 2022 року в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492).
Госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2151, летальних випадків – 131, одужало (особи) – 4446.
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 111137 методом ПЛР — 61642; методом ІФА —
7982; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 41513.
За весь час пандемії в країні:
захворіло (особи) – 3799382
одужало (особи) – 3571782
летальних випадків – 98843
проведено ПЛР-тестувань – 17332435.