За добу більше 18 тисяч хворих на COVID-19

За добу 19 січня 2022 року в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492).

Госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2151, летальних випадків – 131, одужало (особи) – 4446.

Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 111137 методом ПЛР — 61642; методом ІФА —

7982; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 41513.

За весь час пандемії в країні:

захворіло (особи) – 3799382

одужало (особи) – 3571782

летальних випадків – 98843

проведено ПЛР-тестувань – 17332435.