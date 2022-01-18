Як вибрати хорошого стоматолога

Дуже важливо розуміти, що хороші фахівці працюють у представницьких та технічно обладнаних клініках. Подібні медичні установи ретельно підходять до підбору спеціалістів та персоналу. Тому обравши «правильну» клініку, ви будете вже на півдорозі до правильного вибору стоматолога. Якщо ви цікавитесь стоматологічною клінікою у Львові https://oculus.lviv.ua/areas/dentistry/ переходьте на сайт медичного центру Oculus: всі види стоматологічних послуг, якісне сучасне обладнання, досвідчені лікарі та комфортні умови лікування. Не відкладайте мрію про ідеальну усмішку на потім!

При цьому слід пам'ятати, що найближча клініка – це не завжди найкращий варіант. Оскільки час, заощаджений на дорозі, може обернутися повторним лікуванням та додатковими витратами. Тому в першу чергу потрібно шукати якісне обслуговування, а не зручне місце розташування клініки. Варто розуміти, що справді кваліфікованого спеціаліста можна знайти як у стоматологічному центрі, так і у звичайній поліклініці. Однак поліклініки в силу недостатнього фінансування часто не мають у своєму розпорядженні все необхідне, а тим більше сучасне обладнання, в них, як правило, не застосовуються новітні технології, якісні матеріали та препарати. Тому навіть хороший спеціаліст у таких умовах не зможе виконати свою роботу на належному рівні.

Вибираючи стоматолога необхідно звернути увагу на такі особливості:

Чистоту та порядок у кабінеті, оскільки акуратність та скрупульозність людини проявляється не тільки в роботі.

Наявність асистента, тому що працювати з численним обладнанням та інструментами самотужки не тільки незручно, але й менш продуктивно.

Рівень технічного оснащення, який грає не останню роль у виконаній роботі.

Зовнішній вигляд лікаря та асистента. Як стоматолог, так і його помічник повинні бути в спеціальних халатах, рукавичках, масці та окулярах, використовувати тільки стерильні набори та одноразові шприци.

Матеріали, що застосовуються. Вони повинні бути не тільки якісними, а й представлені в необхідному асортименті, тому що в залежності від виду та ступеня пошкодження зуба може знадобитися той чи інший матеріал.

Наявність гарантії на послуги. Хороший лікар упевнений у якості роботи та цінує свою репутацію, тому обов'язково надасть гарантію на виконані послуги.

Інше, але не менш важливе

Деякі клініки обіцяють низькі ціни та швидке відновлення зубів, проте не варто сліпо вірити рекламі. Оскільки, дуже часто виявляється, що ціни в таких клініках насправді навіть вищі за середні, не варто також ганятися і за примарними мріями миттєвого відновлення зуба, так як це часто призводить до настільки ж швидкого його руйнування. Знайомлячись з новою клінікою, ви можете попросити надати вам наступну документацію:

Ліцензію на послуги.

Документи, що підтверджують кваліфікацію лікарів.

Перелік послуг, використовуваного обладнання та матеріалів.

Крім того, у лікаря можна поцікавитись його кваліфікацією (переглянути наявність сертифікатів) та наявності досвіду роботи.

Звичайно ж, найкраще йти до фахівця, якого вже досить довгий час відвідують ваші родичі чи знайомі. Адже найліпше характеризує стоматолога стан зубів його пацієнтів.

Пам'ятайте, що здоров'я – це найголовніше багатство, тому звернувшись до клініки Oculus.lviv.ua, ви заощадите час на пошуки, оскільки медичний центр відповідає всім критеріям найвищої якості. Тут працюють кваліфіковані та досвідчені лікарі, застосовується лише новітнє обладнання та ведеться розумна цінова політика. Звертайтесь!