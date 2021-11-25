На сколько можно похудеть от процедуры душа шарко
Душ Шарко ускоряет процессы регенерации клеток и разглаживает возрастные морщины, складки.
Душ Шарко представляет собой физиотерапевтическую процедуру, в рамках которой используется направленная струя воды, находящаяся под давлением. В процессе применяется специальная ударная установка, оснащенная 2-мя шлангами и датчиками температуры, давления. В ходе сеанса на шланг надевается специальная насадка, задаются конкретные параметры напора водяной струи и ее температуры. Процедуру выполняет эксперт, который контролирует позицию шланга и направляет поток воды на проблемные зоны на теле пациента. Пациент, при этом, находится на определенном расстоянии от установки (порядка 3-х метров) и держится за специальные ручки, чтобы не терять равновесие при высоком давлении воды. Температура регулируется в пределах 10-45 градусов.
Эффективность душа Шарко для похудения и стоимость процедуры
Если вы обратитесь в оздоровительный комплекс курорта-гостиницы Свитязь, цена на душ Шарко составит всего 180 грн./сеанс. При этом, процедура покажет высокую эффективность в борьбе с целлюлитом и, как следствие, поможет избавиться от лишнего веса. Как все происходит:
-
Водный поток под давлением и смена температуры воды (контрастность) положительно сказываются на кровообращении во всей сосудистой системы организма.
-
Клетки тканей и органов насыщаются кислородом, начинают получать больше полезных питательных веществ.
-
Кожа становится более упругой, приобретает прежнюю эластичность, омолаживается внешне.
-
В результате значительно ускоряется метаболизм — из организма активно выводятся шлаки.
-
За счет всего вышеописанного пациент избавляется от «апельсиновой корки» на проблемных местах и начинает худеть.
Важно понимать, что одно лишь душа Шарко для похудения мало — необходимо еще и строго следовать диете, которую прописал эксперт (да, перед курсом этой водной терапии обязательно нужно проконсультироваться с врачом, который порекомендует диету и комплекс физических упражнений для похудения). Сама процедура занимает не более 10 минут, а эффект заметен буквально через пару-тройку сеансов.
Сколько килограмм можно «сбросить»
Скорость похудения и результат зависит от многих факторов:
-
особенностей конкретного организма;
-
соблюдение прописанной диеты;
-
интенсивности физических нагрузок;
-
и т.д.
Поэтому однозначно ответить на вопрос невозможно. Но нужно понимать, что душ Шарко не просто помогает бороться с лишним весом в комплексе, он еще и укрепляет мышцы, подтягивает кожу, помогает привести в норму внешний вид кожных покровов.
Как влияет на кожу
Душ Шарко активно используется в косметологии для омоложения кожи — с его помощью можно вернуть прежнюю эластичность и упругость кожи. Это своеобразный массаж, который ускоряет процессы регенерации клеток и разглаживает возрастные морщины, складки.
Польза процедуры для организма
Кроме всего вышеописанного у процедуры есть масса положительных эффектов для организма человека. Среди наиболее важных:
-
улучшение кровообращения во всем теле;
-
ускорение оттока лимфы;
-
закаливание организма;
-
насыщение клеток кислородом;
-
усиление защитных сил организма;
-
поддержание мышц в тонусе;
-
нормализация клеточного метаболизма;
-
ускорение выведения шлаков;
-
«эффект бодрости и улучшения настроения».
Записаться на курс этой эффективной терапии можно в санаторно-курортном комплексе Свитязь. Здесь есть современное оборудование для проведения сеансов, а также работают опытные врачи, которые помогут вам быстро избавиться от целлюлита, сбросить лишний вес и нормализовать состояние как кожных покровов, так и всех внутренних органов и систем организма.