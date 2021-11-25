На сколько можно похудеть от процедуры душа шарко

Душ Шарко представляет собой физиотерапевтическую процедуру, в рамках которой используется направленная струя воды, находящаяся под давлением. В процессе применяется специальная ударная установка, оснащенная 2-мя шлангами и датчиками температуры, давления. В ходе сеанса на шланг надевается специальная насадка, задаются конкретные параметры напора водяной струи и ее температуры. Процедуру выполняет эксперт, который контролирует позицию шланга и направляет поток воды на проблемные зоны на теле пациента. Пациент, при этом, находится на определенном расстоянии от установки (порядка 3-х метров) и держится за специальные ручки, чтобы не терять равновесие при высоком давлении воды. Температура регулируется в пределах 10-45 градусов.

Эффективность душа Шарко для похудения и стоимость процедуры

Если вы обратитесь в оздоровительный комплекс курорта-гостиницы Свитязь, цена на душ Шарко составит всего 180 грн./сеанс. При этом, процедура покажет высокую эффективность в борьбе с целлюлитом и, как следствие, поможет избавиться от лишнего веса. Как все происходит:

Водный поток под давлением и смена температуры воды (контрастность) положительно сказываются на кровообращении во всей сосудистой системы организма. Клетки тканей и органов насыщаются кислородом, начинают получать больше полезных питательных веществ. Кожа становится более упругой, приобретает прежнюю эластичность, омолаживается внешне. В результате значительно ускоряется метаболизм — из организма активно выводятся шлаки. За счет всего вышеописанного пациент избавляется от «апельсиновой корки» на проблемных местах и начинает худеть.

Важно понимать, что одно лишь душа Шарко для похудения мало — необходимо еще и строго следовать диете, которую прописал эксперт (да, перед курсом этой водной терапии обязательно нужно проконсультироваться с врачом, который порекомендует диету и комплекс физических упражнений для похудения). Сама процедура занимает не более 10 минут, а эффект заметен буквально через пару-тройку сеансов.

Сколько килограмм можно «сбросить»

Скорость похудения и результат зависит от многих факторов:

особенностей конкретного организма;

соблюдение прописанной диеты;

интенсивности физических нагрузок;

и т.д.

Поэтому однозначно ответить на вопрос невозможно. Но нужно понимать, что душ Шарко не просто помогает бороться с лишним весом в комплексе, он еще и укрепляет мышцы, подтягивает кожу, помогает привести в норму внешний вид кожных покровов.

Как влияет на кожу

Душ Шарко активно используется в косметологии для омоложения кожи — с его помощью можно вернуть прежнюю эластичность и упругость кожи. Это своеобразный массаж, который ускоряет процессы регенерации клеток и разглаживает возрастные морщины, складки.

Польза процедуры для организма

Кроме всего вышеописанного у процедуры есть масса положительных эффектов для организма человека. Среди наиболее важных:

улучшение кровообращения во всем теле;

ускорение оттока лимфы;

закаливание организма;

насыщение клеток кислородом;

усиление защитных сил организма;

поддержание мышц в тонусе;

нормализация клеточного метаболизма;

ускорение выведения шлаков;

«эффект бодрости и улучшения настроения».

Записаться на курс этой эффективной терапии можно в санаторно-курортном комплексе Свитязь. Здесь есть современное оборудование для проведения сеансов, а также работают опытные врачи, которые помогут вам быстро избавиться от целлюлита, сбросить лишний вес и нормализовать состояние как кожных покровов, так и всех внутренних органов и систем организма.