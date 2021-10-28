Новий антирекорд: понад 26 тисяч хворих за добу

За добу 27 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 830, медпрацівників – 477).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 16 793 558 щеплень

Також за останню добу:

госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5366, летальних випадків – 576, одужало (особи) – 10006.

Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 151504, методом ПЛР — 77573, методом ІФА —

21960, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 51971.

За весь час пандемії в країні:

захворіло (особи) – 2851804

одужало (особи) – 2411711

летальних випадків – 66204

проведено ПЛР-тестувань – 14232081.