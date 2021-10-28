Зубная боль — причины, виды, что делать

Зубная боль может быть весьма неприятный явлением, способным выбить человека из колеи и мешать заниматься своими повседневными делами, в целом сохранять позитивный настрой. Сегодня поговорим о том, какие различают виды зубной боли в стоматологии, и что ее может вызывать.

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Виды зубной боли

Кратковременная и резкая боль в процессе употребления сладкой пищи. Такой симптом может свидетельствовать о начальной стадии кариеса или эрозии. Обычно в такой ситуации достаточно просто ополоснуть полость рта водой, и болевой синдром исчезнет. Но затем непременно стоит обратиться к стоматологу, ведь заболевания будут развиваться без вмешательства и боль вернется. Проходящая боль, может быть вызвана контактом с холодной или горячей пищей. Обычно такие ощущения возникают при наличии среднего или глубокого кариеса. Зубная боль при чистке зубов или при употреблении холодных продуктов является сигналом повышенной чувствительности зубов, оголения шейки зуба, клиновидных дефектов, эрозии или патологической стираемости. Все эти заболевания вызывают истончение эмали. Продолжительная ноющая боль зачастую вызывается воспалением нерва. Если при этом зуб очень восприимчив к холоду – это говорит о серозном воспалении, а если к горячему – то о гнойном. Острая боль, которая пульсирует в одном зубе и не проходит, чаще всего сигнализирует о развитии пародонтита. Это заболевание приводит к опуханию десны и расшатыванию зуба. Если при нажатии на зуб возникает распирающая боль, это может быть признаком хронического периодонтита, обостренного из-за простуды или стресса. Если вы чувствует е острую боль по всей челюсти, точно не стоит откладывать визит к врачу, поскольку у вас может быть острое воспаление зубного нерва. Нередко в этой ситуации боль еще отдает в висок или ухо.

Что делать

Как вы видите, болевые ощущения может вызывать целый комплекс стоматологических заболеваний и патологий, и в каждом из этих случаев наилучшим решением будет поход к стоматологу, который сумеет точно определить причину боли и назначить правильное решение.

Однако в жизни бывают разные обстоятельства, и не всегда у нас есть возможность сделать это безотлагательно.

Если боль возникает при приеме пищи, рекомендуем почистить зубы, прополоскать их тепой водой или раствором соды, также можно использовать травяные отвары на основе ромашки, душицы, шалфея, мяты, зверобоя.

Также можно использовать точечный массаж кисти руки на месте соединения большого и указательного пальцев.